Матвей Сафонов назвал самый ответственный матч в своей карьере

«Я не тревожный человек. Финал Лиги чемпионов — возможно, самый ответственный матч в моей карьере. Я настраивался на него как на обычный матч. Мы отыграли хорошо весь сезон. Что нужно менять? Ничего. Я старался подойти с тем же настроем, и я думаю, что у меня получилось.



Мандраж — хорошее состояние. Я хочу, чтобы он присутствовал перед матчами. Но он не должен проявляться за три дня — должен быть за три часа до игры. Прихожу на установку, начинаю зевать, трясусь — организм включается. Но я выхожу на разминку, концентрируюсь на результате, и мандраж уходит», — сказал Сафонов.