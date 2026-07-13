Матвей Сафонов назвал самый ответственный матч в своей карьере

«Я не тревожный человек. Финал Лиги чемпионов — возможно, самый ответственный матч в моей карьере. Я настраивался на него как на обычный матч. Мы отыграли хорошо весь сезон. Что нужно менять? Ничего. Я старался подойти с тем же настроем, и я думаю, что у меня получилось.
Мандраж — хорошее состояние. Я хочу, чтобы он присутствовал перед матчами. Но он не должен проявляться за три дня — должен быть за три часа до игры. Прихожу на установку, начинаю зевать, трясусь — организм включается. Но я выхожу на разминку, концентрируюсь на результате, и мандраж уходит», — сказал Сафонов.
В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» (1:1, пен. 4:3). 27-летний россиянин не совершил ни одного сейва за весь матч, а также не отразил ни одного удара в послематчевой серии пенальти.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 27-летний россиянин провел за парижан 44 матча, в которых пропустил 41 мяч и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
За два года Сафонов выиграл с «ПСЖ» восемь турниров: дважды Лигу 1 и Лигу чемпионов, а также Кубок Франции, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
«ПСЖ» откроет новый сезон 12 августа матчем за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы». Новый сезон в Лиге 1 стартует 23 августа.