«Бавария» раскрыла причины, почему Олисе не перейдет в «Реал»

По данным источника, во-первых, помимо публичного заявления «сливочных», президент «королевского клуба» Флорентино Перес лично заверил «Баварию», что не будет пытаться приобрести Олисе нынешним летом. Немецкий гранд полностью доверяет главе «Реала». Во-вторых, Олисе и его представитель сообщили «Баварии» во время чемпионата мира о нежелании покидать немецкую команду.
Майкл Олисе перешел в «Баварию» летом 2024 года из «Кристал Пэлас» за 53 млн евро. За два года он провел за мюнхенский клуб 107 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 54 голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро.
На ЧМ-2026 Олисе провел семь матчей и записал на свой счет пять голевых передач. На данный момент он является лучшим ассистентом турнира. В матче за третье место на ЧМ-2026 сборная Франции сыграет со сборной Англии. Встреча пройдет в ночь на воскресенье, 19 июля, в Майами на стадионе «Хард Рок». Начало матча — в 00:00 по московскому времени.