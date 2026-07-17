«Бавария» раскрыла причины, почему Олисе не перейдет в «Реал»

На ЧМ-2026 Олисе провел семь матчей и записал на свой счет пять голевых передач. На данный момент он является лучшим ассистентом турнира. В матче за третье место на ЧМ-2026 сборная Франции сыграет со сборной Англии. Встреча пройдет в ночь на воскресенье, 19 июля, в Майами на стадионе «Хард Рок». Начало матча — в 00:00 по московскому времени.