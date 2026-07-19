Сафонов рассказал, что сильно переживает, когда остается в запасе

Вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил, что тяжело переживает моменты, когда не попадает в заявку на матчи. Своими мыслями спортсмен поделился в ходе выступления в лектории фестиваля VK Fest.
«На самом деле тяжелее находиться за полем, когда не могу повлиять на результат, когда матч идет без моего участия. Это тяжелый момент, когда не можешь помочь команде. Матчи вне состава — самые тяжелые для меня, — сказал Сафонов. — Вратарь — ответственная позиция, но бояться ответственности глупо, ведь на этом строится карьера. Думаю, что у меня даже есть профдеформация в моменте становления личности. На меня повлияла моя позиция на поле».
Футболисту 27 лет, он защищает цвета парижского клуба с лета 2024 года. В составе «ПСЖ» вратарь дважды становился чемпионом Франции, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Ранее Сафонов выступал за «Краснодар», воспитанником которого является.
В рамках VK Fest традиционно были организованы тематические зоны: «Семья», «Спорт», «Творчество», «Развлечения», «Зона видеоигр», «Технологии», «Косплей», «Медиа» и «Фудкорт». В 2026 году фестиваль уже прошел в Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.