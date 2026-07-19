Сафонов рассказал, что сильно переживает, когда остается в запасе

«На самом деле тяжелее находиться за полем, когда не могу повлиять на результат, когда матч идет без моего участия. Это тяжелый момент, когда не можешь помочь команде. Матчи вне состава — самые тяжелые для меня, — сказал Сафонов. — Вратарь — ответственная позиция, но бояться ответственности глупо, ведь на этом строится карьера. Думаю, что у меня даже есть профдеформация в моменте становления личности. На меня повлияла моя позиция на поле».