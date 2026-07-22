Худяков помог «Штурму» разгромить «Хартс» в квалификации ЛЧ

В третьем квалификационном раунде победитель противостояния между «Штурмом» и «Хартсом» сыграет с сильнейшим в паре турецкого «Фенербахче» и польского «Гурника». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Стамбула.



Воспитанник московского «Локомотива» Даниил Худяков летом 2024 года на правах свободного агента перешел в австрийский «Штурм». В дебютном сезоне он стал чемпионом Австрии в составе клуба из Граца, а также дебютировал в Лиге чемпионов, проведя первый матч в турнире против «Жироны» на ноль. В сезоне-2025/26 Худяков закрепился в основной обойме команды, а «Штурм» занял второе место в чемпионате Австрии и завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов.