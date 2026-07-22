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Худяков помог «Штурму» разгромить «Хартс» в квалификации ЛЧ

Его команда разгромила во втором квалификационном раунде шотландский «Хартс».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Sebastian Widmann/Getty Images

Австрийский «Штурм», за который выступает российский вратарь Даниил Худяков, уверенно обыграл шотландский «Хартс» со счетом 4:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Худяков провел на поле все 90 минут. Ответная встреча пройдет 28 июля в Шотландии.

В третьем квалификационном раунде победитель противостояния между «Штурмом» и «Хартсом» сыграет с сильнейшим в паре турецкого «Фенербахче» и польского «Гурника». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Стамбула.

Воспитанник московского «Локомотива» Даниил Худяков летом 2024 года на правах свободного агента перешел в австрийский «Штурм». В дебютном сезоне он стал чемпионом Австрии в составе клуба из Граца, а также дебютировал в Лиге чемпионов, проведя первый матч в турнире против «Жироны» на ноль. В сезоне-2025/26 Худяков закрепился в основной обойме команды, а «Штурм» занял второе место в чемпионате Австрии и завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Штурм
4:0
Первый тайм: 0:0
Хартс
Футбол, Лига чемпионов, 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
21.07.2026, 21:30 (МСК UTC+3)
Грац Либенау
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