«Карабах» неудачно выступил в квалификации Лиги Европы

Автором решающего попадания в серии послематчевых пенальти стал камерунский полузащитник ЦСКА Джеймс Это’о, а единственный промах допустил бразильский защитник «Карабаха» Матеус Силва.
Первый матч команд также закончился вничью — 0:0.
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы ЦСКА сыграет против тель-авивского «Маккаби», который ранее обыграл тираспольский «Шериф» (5:0, 1:0). Первый матч пройдет 6 августа в Израиле, ответный — 13 августа в Болгарии.
«Карабах» продолжит бороться за право сыграть в основном раунде еврокубков в квалификации Лиги конференций. В третьем отборочном раунде он сыграет против киевского «Динамо», которое в квалификации Лиги Европы уступило греческому ПАОКу (2:3, 0:2).
В прошлом сезоне «Карабах» вышел в основной этап Лиги чемпионов и сенсационно пробился в 1/16 финала, где уступил «Ньюкаслу» (1:6, 2:3).
Квалификация еврокубковых турниров завершится 27 августа.