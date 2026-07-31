Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Родина
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
завершен
Сутьеска
1
:
МЛ Витебск
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брага
4
:
Железничар Пн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
4
:
Малишево
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
3
:
Алюминий
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 3:4
Копер
1
:
Рунавик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Колрейн
0
:
ХИК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Панатинаикос
2
:
Пакш
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 4:2
Гент
0
:
ЛНЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЧФР
3
:
Алашкерт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аустрия
3
:
Лиепая
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
2
:
Валюр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ГКС Катовице
3
:
Жилина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЮНА Штрассен
0
:
Партизан
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сьон
4
:
БАТЭ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аякс
4
:
Войводина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лудогорец
2
:
Хапоэль Тель-Авив
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 4:5
Балкани
3
:
Богемианс Д
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вестри
1
:
РФШ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
3
:
Браво
1
П1
X
П2

«Карабах» неудачно выступил в квалификации Лиги Европы

Азербайджанский «Карабах» на выезде уступил софийскому ЦСКА (0:0, пен. 4:5) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Автором решающего попадания в серии послематчевых пенальти стал камерунский полузащитник ЦСКА Джеймс Это’о, а единственный промах допустил бразильский защитник «Карабаха» Матеус Силва.

Первый матч команд также закончился вничью — 0:0.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы ЦСКА сыграет против тель-авивского «Маккаби», который ранее обыграл тираспольский «Шериф» (5:0, 1:0). Первый матч пройдет 6 августа в Израиле, ответный — 13 августа в Болгарии.

«Карабах» продолжит бороться за право сыграть в основном раунде еврокубков в квалификации Лиги конференций. В третьем отборочном раунде он сыграет против киевского «Динамо», которое в квалификации Лиги Европы уступило греческому ПАОКу (2:3, 0:2).

В прошлом сезоне «Карабах» вышел в основной этап Лиги чемпионов и сенсационно пробился в 1/16 финала, где уступил «Ньюкаслу» (1:6, 2:3).

Квалификация еврокубковых турниров завершится 27 августа.

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше