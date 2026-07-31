Однорукий футболист забил гол в отборе Лиги конференций

Линд родился без правого предплечья (руки ниже локтя) и стал вторым в истории одноруким футболистом, забившим гол в еврокубках. Впервые подобное удалось Джимми Хейтсу из Северной Ирландии, который в 1963 году, выступая за ирландский «Дандолк», забил в ворота «Цюриха» в Кубке европейских чемпионов.