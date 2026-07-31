Однорукий футболист забил гол в отборе Лиги конференций

27-летний датчанин отличился на 70-й минуте и сделал счет в матче 2:0, позволив команде перевести игру в дополнительное время. Первый матч команд на Фарерах закончился победой «Копера» (2:0).
Линд родился без правого предплечья (руки ниже локтя) и стал вторым в истории одноруким футболистом, забившим гол в еврокубках. Впервые подобное удалось Джимми Хейтсу из Северной Ирландии, который в 1963 году, выступая за ирландский «Дандолк», забил в ворота «Цюриха» в Кубке европейских чемпионов.
Гол Линда помог «Рунавику» добиться исторического достижения и впервые в своей истории выйти в третий раунд квалификации еврокубкового турнира. Ранее команда, регулярно выступающая в квалификации еврокубков с 2003 года, ни разу не проходила дальше первого раунда.
В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Рунавик» обыграл мальтийский «Хамрун Спартанс» (1:1, 2:1). Следующим соперником фарерского клуба станет швейцарский «Лугано».
Линд выступает за «Рунавик» с января этого года. Он провел за команду 24 матча, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.
Родольфо Ваноли
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