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Однорукий футболист забил гол в отборе Лиги конференций

Полузащитник фарерского «Рунавика» Мариус Крюгер Линд забил гол в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против словенского «Копера» (3:1, пен. 4:3).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Domenic Aquilina/NurPhoto

27-летний датчанин отличился на 70-й минуте и сделал счет в матче 2:0, позволив команде перевести игру в дополнительное время. Первый матч команд на Фарерах закончился победой «Копера» (2:0).

Линд родился без правого предплечья (руки ниже локтя) и стал вторым в истории одноруким футболистом, забившим гол в еврокубках. Впервые подобное удалось Джимми Хейтсу из Северной Ирландии, который в 1963 году, выступая за ирландский «Дандолк», забил в ворота «Цюриха» в Кубке европейских чемпионов.

Гол Линда помог «Рунавику» добиться исторического достижения и впервые в своей истории выйти в третий раунд квалификации еврокубкового турнира. Ранее команда, регулярно выступающая в квалификации еврокубков с 2003 года, ни разу не проходила дальше первого раунда.

В первом квалификационном раунде Лиги конференций «Рунавик» обыграл мальтийский «Хамрун Спартанс» (1:1, 2:1). Следующим соперником фарерского клуба станет швейцарский «Лугано».

Линд выступает за «Рунавик» с января этого года. Он провел за команду 24 матча, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Копер
1:3
По пенальти: 3:4
Основное время: 0:0 (0:0)
Рунавик
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
30.07.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
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Главные тренеры
Родольфо Ваноли
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти