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УЕФА изменил правило дисквалификации за желтые карточки

УЕФА пересмотрел дисциплинарные правила для еврокубковых турниров. Новый регламент вступает в силу с текущего сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На общем этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций игроки и официальные лица команд будут получать автоматическую дисквалификацию после получения четырех желтых карточек, не повлекших удаление. В дальнейшем наказание будет наступать после каждой последующей четной карточки — шестой, восьмой, десятой и так далее.

На квалификационных стадиях еврокубков правила останутся прежними — дисквалификация назначается после трех желтых карточек, не повлекших удаление, а затем после каждой следующей нечетной карточки (пятой, седьмой и т. д.).

В УЕФА объяснили изменение переходом на новый формат соревнований, который действует с сезона-2024/25. Увеличение количества матчей на общем этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы с шести до восьми привело к более частым дисквалификациям из-за накопления предупреждений, и прежний лимит перестал соответствовать числу игр. Новые правила призваны сохранить баланс между количеством матчей и допустимым числом карточек.

В Лиге конференций, где общий этап по-прежнему состоит из шести матчей, новые правила также будут действовать. Это решение обусловлено возможностью переходов игроков между клубами, участвующими в различных еврокубковых турнирах, в зимнее трансферное окно.