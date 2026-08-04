УЕФА изменил правило дисквалификации за желтые карточки

На общем этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций игроки и официальные лица команд будут получать автоматическую дисквалификацию после получения четырех желтых карточек, не повлекших удаление. В дальнейшем наказание будет наступать после каждой последующей четной карточки — шестой, восьмой, десятой и так далее.