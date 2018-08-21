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17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Канте случайно встретил болельщика «Арсенала» и извинился за победу «Челси»

Болельщик «Арсенала» под ником afcSharky в твиттере рассказал, как после матча в субботу случайно встретил полузащитника «Челси» Нголо Канте.

Источник: Reuters

«Сказал ему, что болею за “Арсенал” и что я расстроен результатом матча, а он улыбнулся и сказал: “Извини”. Вот это человек», — написал фан «Арсенала», приложивший совместное фото с Канте.

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О скромности Канте давно известно. Свежий пример: по словам Оливье Жиру, после победы Франции на чемпионате мира Нголо долго не решался взять Кубок в руки.

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