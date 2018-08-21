Канте случайно встретил болельщика «Арсенала» и извинился за победу «Челси»
Болельщик «Арсенала» под ником afcSharky в твиттере рассказал, как после матча в субботу случайно встретил полузащитника «Челси» Нголо Канте.
Болельщик «Арсенала» под ником afcSharky в твиттере рассказал, как после матча в субботу случайно встретил полузащитника «Челси» Нголо Канте.
«Сказал ему, что болею за “Арсенал” и что я расстроен результатом матча, а он улыбнулся и сказал: “Извини”. Вот это человек», — написал фан «Арсенала», приложивший совместное фото с Канте.
О скромности Канте давно известно. Свежий пример: по словам Оливье Жиру, после победы Франции на чемпионате мира Нголо долго не решался взять Кубок в руки.