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13:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Diario As написал твит о «пропаже» игрока «Реала» Коэнтрау. Футболист ответил

Защитник «Реала» Фабио Коэнтрау не был включен в этом сезоне ни в заявку команды в Ла Лиге, ни в заявку на предсезонный тур по США.

Источник: Reuters

Газета Diario As задалась вопросом: куда пропал футболист?

«30 лет, рост 179 см, вес 70 кг, в последний раз его видели на поле Jamor National Stadium в финале Кубка Португалии в футболке «Спортинга…» — твитнул Diario As.

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30-летний игрок ответил двумя фотографиями с тренировки. Оказаось, что Коэнтрау занимается один на базе «Реала» под присмотром тренера по физподготовке.

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Коэнтрау перешел в «Реал» из «Бенфики» летом 2011 года. Трансфер игрока стоил 30 млн евро, еще 25 млн Мадрид потратил на зарплату игрока. В августе 2015-го защитника арендовал «Монако», а в прошлом сезоне — «Спортинг».

Контракт Коэнтрау с «Реалом» рассчитан до лета 2019 года.

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