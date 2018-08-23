Diario As написал твит о «пропаже» игрока «Реала» Коэнтрау. Футболист ответил

Источник: Reuters

Газета Diario As задалась вопросом: куда пропал футболист?



«30 лет, рост 179 см, вес 70 кг, в последний раз его видели на поле Jamor National Stadium в финале Кубка Португалии в футболке «Спортинга…» — твитнул Diario As.

30-летний игрок ответил двумя фотографиями с тренировки. Оказаось, что Коэнтрау занимается один на базе «Реала» под присмотром тренера по физподготовке.