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13:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Мхитарян: Не знаю, почему люди так сильно критикуют «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян ответил на критику ТВ-экспертов, некоторые из них, в частности, бывший игрок «канониров» Пол Мерсон, призывали посадить в запас Мхитаряна и Месута Озила.

Источник: Reuters

«Арсенал» проиграл два первых матча, уступив «Ман Сити» и «Челси», в чемпионате Англии впервые с 1992 года.

«Критичнее меня к моей игре никто не относится, так что дополнительная критика мне не нужна. Я хорошо знаю, что могу дать команде и что команда может дать мне.

У нас новый тренер, мы стараемся подстроиться под его видение игры и требования. Старт сезона получился тяжелым — против нас играли две хорошие команды, — но легких матчей в АПЛ вообще нет. Надо оставаться позитивными.

Не знаю, почему люди так сильно критикуют нас. Я не обращаю на это внимание, я сам знаю, плохо я сыграл ил хорошо», — заявил Мхитарян BBC.

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