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17:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью подарил свою куртку юному болельщику «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью снова поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Манкунианцы выиграли гостевой матч у «Бернли» (2:0) после двух поражений подряд.

Источник: Reuters

После игры Моуринью подошел к болельщикам «МЮ» на гостевой сектор, похлопал им и подарил свою куртку мальчику.

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Фаны «Ман Юнайтед» продолжают поддерживать Моуринью, несмотря на неудачное начало сезона. Перед матчем с «Бернли» они заплатили за самолет, который пролетел над стадионом с баннером «Эд Вудворд — специалист по провалам!». Акция была направлена против вице-президента клуба Эда Вудворда. Болельщики «МЮ» считают, что у него конфликт с Моуринью, поэтому клуб не покупает игроков, которых просит португальский тренер.

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Манчестер Юнайтед
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