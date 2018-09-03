Моуринью подарил свою куртку юному болельщику «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью снова поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Манкунианцы выиграли гостевой матч у «Бернли» (2:0) после двух поражений подряд.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью снова поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Манкунианцы выиграли гостевой матч у «Бернли» (2:0) после двух поражений подряд.
После игры Моуринью подошел к болельщикам «МЮ» на гостевой сектор, похлопал им и подарил свою куртку мальчику.
Фаны «Ман Юнайтед» продолжают поддерживать Моуринью, несмотря на неудачное начало сезона. Перед матчем с «Бернли» они заплатили за самолет, который пролетел над стадионом с баннером «Эд Вудворд — специалист по провалам!». Акция была направлена против