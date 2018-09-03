Моуринью подарил свою куртку юному болельщику «Манчестер Юнайтед»

После игры Моуринью подошел к болельщикам «МЮ» на гостевой сектор, похлопал им и подарил свою куртку мальчику.

Фаны «Ман Юнайтед» продолжают поддерживать Моуринью, несмотря на неудачное начало сезона. Перед матчем с «Бернли» они заплатили за самолет, который пролетел над стадионом с баннером «Эд Вудворд — специалист по провалам!». Акция была направлена против вице-президента клуба Эда Вудворда. Болельщики «МЮ» считают, что у него конфликт с Моуринью, поэтому клуб не покупает игроков, которых просит португальский тренер.