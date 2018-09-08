В чемпионате Бразилии голкипер красиво забил со штрафного
Вратарь «Сеары» Эверсон Маркес отличился в матче чемпионата Бразилии против «Коринтианса». На 19-й минуте 28-летний голкипер точным ударом обвел стенку и вывел свою команду вперед — 1:0.
Вратарь «Сеары» Эверсон Маркес отличился в матче чемпионата Бразилии против «Коринтианса». На 19-й минуте 28-летний голкипер точным ударом обвел стенку и вывел свою команду вперед — 1:0.
Для Эверсона это второй гол в карьере — первый он забил в составе «Конфьянсы», играя в низших лигах Бразилии.
«Сеара» победила «Коринтианс» 2:1 и ушла с предпоследнего места в чемпионате Бразилии. Теперь в ее активе 23 очка в 23 матчах (18-е место).