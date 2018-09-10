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12:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб из Лас-Вегаса разбросал для болельщиков 5 тысяч долларов на поле

ФК «Лас-Вегас Лайтс» в перерыве матча с «Лос-Анджелес Гэлакси II» провел необычную промоакцию. Клуб нанял вертолет, чтобы разбросать с него 5 тысяч долларов наличными.

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Источник: РИА "Новости"

Ловить деньги на поле были допущены 200 заранее отобранных болельщиков. Из общей суммы 3000 долларов были по 1 купюре, остальные 2000 — в купюрах номиналом 2, 5, 10, 20 и 100 долларов.

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«Люди будут потом говорить про это безумие, и нам это нравится. Мы знаем, в чем фишка Лас-Вегаса, и мы действуем соответствующе. Когда мы играем в футбол, то относимся к этому серьезно, а когда делаем что-то за пределами поля, то думаем: как нам вознаградить наших болельщиков», — рассказал владелец клуба Бретт Лэшбрук.

«Лас-Вегас Лайтс» играет в United Soccer League — второй лиге после МЛС в США. Для клуба это первый сезон в истории, пока команда на 14-м месте в Западной конференции и не попадает в плей-офф.

Средняя посещаемость на домашних матчах «Лас-Вегас Лайтс» — 7849 человек.

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