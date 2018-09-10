Клуб из Лас-Вегаса разбросал для болельщиков 5 тысяч долларов на поле

«Люди будут потом говорить про это безумие, и нам это нравится. Мы знаем, в чем фишка Лас-Вегаса, и мы действуем соответствующе. Когда мы играем в футбол, то относимся к этому серьезно, а когда делаем что-то за пределами поля, то думаем: как нам вознаградить наших болельщиков», — рассказал владелец клуба Бретт Лэшбрук.



«Лас-Вегас Лайтс» играет в United Soccer League — второй лиге после МЛС в США. Для клуба это первый сезон в истории, пока команда на 14-м месте в Западной конференции и не попадает в плей-офф.



Средняя посещаемость на домашних матчах «Лас-Вегас Лайтс» — 7849 человек.