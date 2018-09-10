Клуб из Лас-Вегаса разбросал для болельщиков 5 тысяч долларов на поле
ФК «Лас-Вегас Лайтс» в перерыве матча с «Лос-Анджелес Гэлакси II» провел необычную промоакцию. Клуб нанял вертолет, чтобы разбросать с него 5 тысяч долларов наличными.
ФК «Лас-Вегас Лайтс» в перерыве матча с «Лос-Анджелес Гэлакси II» провел необычную промоакцию. Клуб нанял вертолет, чтобы разбросать с него 5 тысяч долларов наличными.
Ловить деньги на поле были допущены 200 заранее отобранных болельщиков. Из общей суммы 3000 долларов были по 1 купюре, остальные 2000 — в купюрах номиналом 2, 5, 10, 20 и 100 долларов.
«Люди будут потом говорить про это безумие, и нам это нравится. Мы знаем, в чем фишка
«Лас-Вегас Лайтс» играет в United Soccer League — второй лиге после МЛС в США. Для клуба это первый сезон в истории, пока команда на 14-м месте в Западной конференции и не попадает в
Средняя посещаемость на домашних матчах «Лас-Вегас Лайтс» — 7849 человек.