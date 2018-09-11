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17:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Иньеста и Подольски собирают деньги для жертв землетрясения на Хоккайдо

Игроки «Виссел Кобе» Андрес Иньеста и Лукас Подольски присоединились к одноклубникам, которые собирают деньги для жертв землетрясения на острове Хоккайдо.

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Источник: AP 2018

Землетрясение мощностью 6,7 балла случилось в ночь с 5 на 6 сентября, погибло 44 человека, больше 660 ранены, более 2 тысяч людей остались без домов.

«Виссел Кобе» провел акцию с привлечением своих звезд, чтобы помочь людям, попавшим в беду.

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