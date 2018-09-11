Иньеста и Подольски собирают деньги для жертв землетрясения на Хоккайдо

Землетрясение мощностью 6,7 балла случилось в ночь с 5 на 6 сентября, погибло 44 человека, больше 660 ранены, более 2 тысяч людей остались без домов.



«Виссел Кобе» провел акцию с привлечением своих звезд, чтобы помочь людям, попавшим в беду.