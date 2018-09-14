«Манчестер Сити» — пятый клуб в Европе, чьи доходы превысили 500 млн фунтов
«Манчестер Сити» объявил о рекордных для клуба доходах по итогам сезона-2017/18 — 500,5 млн фунтов.
«Манчестер Сити» объявил о рекордных для клуба доходах по итогам сезона-2017/18 — 500,5 млн фунтов.
За сезон до этого доходы «Ман Сити» составили 473,4 млн фунтов. У «Манчестер Юнайтед» они тогда равнялись 581,2 млн.
«Ман Сити» стал пятым клубом в Европе, чьи доходы превысили 500 млн фунтов. Помимо «МЮ» в этот список входят «Барселона», «Реал Мадрид» и «Бавария».
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги.