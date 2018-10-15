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17:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси посмотрел выступление чемпиона мира по приготовлению пиццы

Форвард «Барселоны» Лионель Месси воспользовался паузой на международные матчи, чтобы отдохнуть со своей семьей.

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Источник: Reuters

Аргентинец с женой, детьми и друзьями побывал в Ла Сердании, где посетил ресторан знаменитого шеф-повара Фабиана Мартина.

Мартин трижды выигрывал чемпионат мира по пицце в дисциплине акробатика. Специально для Месси шеф-повар показал, как умеет обращаться с тестом для пиццы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Большая удача, когда лучший футболист в истории приходит к тебе домой. Большое спасибо Лео Месси. Невероятный футболист, но еще лучше как человек», — написал Мартин в своем инстаграме.

Андрей Санталов

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