Месси посмотрел выступление чемпиона мира по приготовлению пиццы
Форвард «Барселоны» Лионель Месси воспользовался паузой на международные матчи, чтобы отдохнуть со своей семьей.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси воспользовался паузой на международные матчи, чтобы отдохнуть со своей семьей.
Аргентинец с женой, детьми и друзьями побывал в Ла Сердании, где посетил ресторан знаменитого
Мартин трижды выигрывал чемпионат мира по пицце в дисциплине акробатика. Специально для Месси
«Большая удача, когда лучший футболист в истории приходит к тебе домой. Большое спасибо Лео Месси. Невероятный футболист, но еще лучше как человек», — написал Мартин в своем инстаграме.
Андрей Санталов