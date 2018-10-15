Месси посмотрел выступление чемпиона мира по приготовлению пиццы

Аргентинец с женой, детьми и друзьями побывал в Ла Сердании, где посетил ресторан знаменитого шеф-повара Фабиана Мартина.



Мартин трижды выигрывал чемпионат мира по пицце в дисциплине акробатика. Специально для Месси шеф-повар показал, как умеет обращаться с тестом для пиццы.