«Реал Мадрид» проигрывает дома «Леванте» (трансляция)
В чемпионате Испании проходят матчи девятого тура.
|Шинник
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|Луч
|–
|Спартак-2
|0
|Чертаново
|0
|Челси
|1
|Манчестер Юнайтед
|0
|Урал
|1
|Крылья Советов
|0
|Мариуполь
|2
|Заря Лг
|0
|Реал
|0
|Леванте
|2
|Авангард К
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|Томь
|–
|Факел
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|Тамбов
|–
|Химки
|–
|Тюмень
|–
|Ротор
|–
|Мордовия
|–
|Нижний Новгород
|–
|Армавир
|–
|Рома
|–
|СПАЛ
|–
|Уфа
|–
|Рубин
|–
|Байер
|–
|Ганновер-96
|–
|Штутгарт
|–
|Боруссия Д
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|Аугсбург
|–
|РБ Лейпциг
|–
|Вольфсбург
|–
|Бавария
|–
|Нюрнберг
|–
|Хоффенхайм
|–
|Сочи
|–
|Сибирь
|–
|Зенит-2
|–
|СКА-Хабаровск
|–
|Балтика
|–
|Краснодар-2
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|Борнмут
|–
|Саутгемптон
|–
|Кардифф Сити
|–
|Фулхэм
|–
|Манчестер Сити
|–
|Бернли
|–
|Ньюкасл Юнайтед
|–
|Брайтон & Хоув
|–
|Вест Хэм Юнайтед
|–
|Тоттенхэм Хотспур
|–
|Вулверхэмптон Уондерерс
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|Уотфорд
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|Ворскла
|–
|Динамо К
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|Валенсия
|–
|Леганес
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|ПСЖ
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|Амьен
|–
|Оренбург
|0
|Енисей
|0
|Ювентус
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|Дженоа
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|Хаддерсфилд
|–
|Ливерпуль
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|Шальке-04
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|Вердер
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|Вильярреал
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|Атлетико
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|Кан
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|Генгам
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|Дижон
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|Лилль
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|Нант
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|Тулуза
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|Реймс
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|Анже
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|Страсбур
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|Монако
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|Удинезе
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|Наполи
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|Барселона
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|Севилья
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В чемпионате Испании проходят матчи девятого тура.