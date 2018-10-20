«Реал Мадрид» проигрывает дома «Леванте» (трансляция)

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Луч
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-20
Чертаново0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси1
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Урал1
Крылья Советов0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Мариуполь2
Заря Лг0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал0
Леванте2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Томь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Армавир
Футбол. Зарубежный
16:00
Рома
СПАЛ
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Рубин
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Нюрнберг
Хоффенхайм
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Кардифф Сити
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Ворскла
Динамо К
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия
Леганес
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ
Амьен
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург0
Енисей0
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Дженоа
Футбол. Зарубежный
19:30
Хаддерсфилд
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Вердер
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
21:30
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Севилья
Все события
Фоторепортажи
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал Мадрид» проигрывает дома «Леванте» (трансляция)

В чемпионате Испании проходят матчи девятого тура.

Наверх
Источник: Reuters
Во время загрузки произошла ошибка.
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Самый ожидаемый бой в истории российских ММА закончился ничьей
Овечкин вывел из игры защитника «Флориды» силовым приемом
Интриги дня КХЛ: «Авангард» устал, но «Трактор» совсем не тот
«Флорида» обыграла «Вашингтон», Дадонов набрал два очка
Промесу пора в «Спартак». В «Севилье» у него все очень плохо
Охота на «Воинов». Чего ждать от нового сезона НБА
«Челси» играет с «Манчестер Юнайтед» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь