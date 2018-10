Гвардиола назвал 6 любимых песен

Oasis — Don't Look Back in Anger (1996)



Slip inside the eye of your mind

Don't you know you might find

A better place to play



«Вы даже не представляете, как я люблю эту песню. Это шедевр. Каждый раз, когда мы куда-то едем, то поем ее, я обожаю это. Еще мне нравится, что после того вечера в Манчестере, когда атаковали концертный зал, она стала народной песней. Есть видео, когда после минуты молчания одна женщина начала петь Don't Look Back in Anger, а затем все вокруг поддержали ее.



Во время террористической атаки в зале были жена и мои дочери. Нам повезло тогда, с ними ничего не случилось. Это жизнь».



Bill Fay — The Healing Day (2012)



It will be OK on the healing day

No more coldest place

On the healing day



«Иногда в музыке нравятся мелодия, иногда слова. Эта песня всегда будет напоминать мне о жизни в Манчестере. Часто ее слушаю. Это идеальная песня, когда остаешься дома побыть с детьми, почитать книгу, что-то послушать. У каждого есть свое убежище. Когда я устаю, то сразу еду домой. Только там я чувствую, что могу делать все что хочу и не думать, как это выглядит со стороны».



Joan Manuel Serrat — Fiesta (1970)



Today the aristocrat and the villain

The famous and the infamous

Dance and hold hands without caring what they look like



«Серрат — один из лучших певцов в Испании. Эта песня всегда делает меня счастливым. Она рассказывает о празднике в Иванов день — Рождество Иоанна Предтечи. Это традиционный праздник в Каталонии, 23 июня все что-то готовят на огне на улицах и пляжах, все танцуют, веселятся.



Я с 13 лет занимался в академии “Барселоны”, не ходил на дискотеки и в бары. Но летом, когда занятия в школе заканчивались, все были на этом празднике, и песня напоминает мне о юности в маленьком городке Сантпедор».



Lluis Llach — Amor Particular (1984)



Together, we have walked

In joy together, in sorrow together

And very often, you have filled the emptiness of my words



«Это одна из лучших песен о любви, которую я слышал в своей жизни. Иногда, когда я встречаю людей в Англии, мне хочется перевести им ее. Это настоящая песня. Ее исполнитель вдохновляет меня, он легенда в Каталонии. Я не стесняюсь говорить людям, что люблю их. Возможно, я даже делаю это слишком часто».



Frank Sinatra — New York, New York (1980)



I want to wake up

In a city that doesn't sleep

And find I'm king of the hill

Top of the heap



«Что я могу сказать о Нью-Йорке такого, что Фрэнк Синатра не выразил лучше кого-либо другого? Все, что тебе нужно, все, что ты хочешь — ты получишь это. Это будет стоить денег, но ты получишь это.



Мои дети выучили английский там. До приезда туда они не знали ни одного слова, а через 5−6 месяцев свободно говорили по-английски. У Нью-Йорка своя харизма, все, кто был там, хотят туда вернуться.



У Синатры был характер. Он не полагался только на талант, он много работал. Мне нравится, что он сам принимал свои решения, пел только те песни, какие хотел петь».



Elton John — Your Song (1970)



My gift is my song

And this one's for you



«Я мечтаю попасть на концерт Элтона Джона, услышать эту песню. Впервые услышал ее, когда мне было 18 или 19, я только начинал играть в “Барселоне”. Я познакомился с Элтоном Джоном в прошлом сезоне, когда мы играли с “Уотфордом”, это было здорово. Если у него будет здесь концерт, обязательно схожу».