Гвардиола назвал 6 любимых песен
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал большое интервью BBC Radio 5 live, в котором, в частности, рассказал о любимой музыке.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал большое интервью BBC Radio 5 live, в котором, в частности, рассказал о любимой музыке.
Oasis — Don't Look Back in Anger (1996)
Slip inside the eye of your mind
Don't you know you might find
A better place to play
«Вы даже не представляете, как я люблю эту песню. Это шедевр. Каждый раз, когда мы
Во время террористической атаки в зале были жена и мои дочери. Нам повезло тогда, с ними ничего не случилось. Это жизнь».
Bill Fay — The Healing Day (2012)
It will be OK on the healing day
No more coldest place
On the healing day
«Иногда в музыке нравятся мелодия, иногда слова. Эта песня всегда будет напоминать мне о жизни в Манчестере. Часто ее слушаю. Это идеальная песня, когда остаешься дома побыть с детьми, почитать книгу,
Joan Manuel Serrat — Fiesta (1970)
Today the aristocrat and the villain
The famous and the infamous
Dance and hold hands without caring what they look like
«Серрат — один из лучших певцов в Испании. Эта песня всегда делает меня счастливым. Она рассказывает о празднике в Иванов день — Рождество Иоанна Предтечи. Это традиционный праздник в Каталонии, 23 июня все
Я с 13 лет занимался в академии “Барселоны”, не ходил на дискотеки и в бары. Но летом, когда занятия в школе заканчивались, все были на этом празднике, и песня напоминает мне о юности в маленьком городке Сантпедор».
Lluis Llach — Amor Particular (1984)
Together, we have walked
In joy together, in sorrow together
And very often, you have filled the emptiness of my words
«Это одна из лучших песен о любви, которую я слышал в своей жизни. Иногда, когда я встречаю людей в Англии, мне хочется перевести им ее. Это настоящая песня. Ее исполнитель вдохновляет меня, он легенда в Каталонии. Я не стесняюсь говорить людям, что люблю их. Возможно, я даже делаю это слишком часто».
Frank Sinatra — New York, New York (1980)
I want to wake up
In a city that doesn't sleep
And find I'm king of the hill
Top of the heap
«Что я могу сказать о
Мои дети выучили английский там. До приезда туда они не знали ни одного слова, а через 5−6 месяцев свободно говорили
У Синатры был характер. Он не полагался только на талант, он много работал. Мне нравится, что он сам принимал свои решения, пел только те песни, какие хотел петь».
Elton John — Your Song (1970)
My gift is my song
And this one's for you
«Я мечтаю попасть на концерт Элтона Джона, услышать эту песню. Впервые услышал ее, когда мне было 18 или 19, я только начинал играть в “Барселоне”. Я познакомился с Элтоном Джоном в прошлом сезоне, когда мы играли с “Уотфордом”, это было здорово. Если у него будет здесь концерт, обязательно схожу».
Андрей Санталов