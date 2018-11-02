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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

В Румынии игрок решил забить сам в пустые ворота — гол отменили из-за офсайда

Смешное видео из Кубка Румынии.

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В кубковом матче в 1/8 финала «Университатя» из первой лиги принимала «Астру» из высшего дивизиона. Хозяева забили три гола в первые 8 минут, но «Астра» отыгралась, и основное время завершилось вничью, в дополнительном вперед вышли гости — 4:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце игры в чужую штрафную прибежал вратарь «Университати». Игроки «Астры» отбили атаку, и побежали забивать пятый гол. После того, как один из футболистов отправил мяч в пустые ворота, второй решил забить сам, но оказалось, что он сделал это из офсайда.

Андрей Санталов

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