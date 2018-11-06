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10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Сербский футболист отказался играть с цветком мака на форме

Сербский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич отказался прикреплять на форму красный цветок мака в матче 11-го тура английской премьер-лиги против «Борнмута».

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Источник: Reuters

Футболист не стал надевать футболку с цветком когда узнал, что красный мак — это дань памяти британским солдатам, в том числе и тем, кто погиб во время участия в миссиях НАТО. По словам Матича, он поддерживает всех, кто потерял родных во время войн и вооруженных конфликтов, но для него этот цветок является напоминанием о бомбардировках Югославии в 1999-м году.

«Я понимаю, почему люди носят цветки мака. Я уважаю право любого человека делать это и поддерживаю всех, кто потерял близких во время войн. Но для меня это напоминание о войне, которую я встретил испуганным 12-летним мальчиком во Врело, и которая опустошила Сербию в 1999-м году. Я надевал цветок мака раньше, но сейчас, подумав, я пришел к выводу, что для меня было бы неправильным носить этот символ», — написал Матич в своем инстаграме.

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