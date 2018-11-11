Криштиану Роналду показал «самого страшного кота»

Как сообщает The Sun, лысый кот породы сфинкс обошелся португальцу в 2600 фунтов (около 3000 евро). Авторы заметки назвали кота «самым страшным в мире» и даже сравнили животное с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» Роем Кином, отметив, что «кот выглядит страшнее, чем Рой Кин».