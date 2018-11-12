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14:45 (мск), источник: Sportmail.ru

В Хорватии игрок забил победный гол ударом через себя

В матче лидеров лиги между загребским «Динамо» и «Локомотивой» все решил красиво разыгранный штрафной.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Динамо» Бруно Петкович ударом через себя открыл счет в первом тайме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол остался единственным в матче, загребское «Динамо» победило и оторвалось от идущей второй «Локомотивы» на 8 очков после 14 туров.

Для 24-летнего Петковича это 4-й гол в этом сезоне.

Андрей Санталов

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