В Хорватии игрок забил победный гол ударом через себя
В матче лидеров лиги между загребским «Динамо» и «Локомотивой» все решил красиво разыгранный штрафной.
В матче лидеров лиги между загребским «Динамо» и «Локомотивой» все решил красиво разыгранный штрафной.
Нападающий «Динамо» Бруно Петкович ударом через себя открыл счет в первом тайме.
Гол остался единственным в матче, загребское «Динамо» победило и оторвалось от идущей второй «Локомотивы» на 8 очков после 14 туров.
Для 24-летнего Петковича это 4-й гол в этом сезоне.
Андрей Санталов