Погба устроил забег с черепахой
Еще одна пародия на свой забег перед пенальти.
Еще одна пародия на свой забег перед пенальти.
Игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает подшучивать над собой после пенальти в матче с «Эвертоном». Француз тогда сделал 28 коротких шагов, пробил в угол, но вратарь был к этому готов.
Находясь в
«Не такой уж я и медленный!» — подписал игрок этот ролик.
Ранее Погба показывал, что таким же образом он обычно добегает до своей машины.
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