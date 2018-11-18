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23:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба устроил забег с черепахой

Еще одна пародия на свой забег перед пенальти.

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Источник: Reuters

Игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает подшучивать над собой после пенальти в матче с «Эвертоном». Француз тогда сделал 28 коротких шагов, пробил в угол, но вратарь был к этому готов.

Находясь в мини-отпуске, Погба выложил видео для подписчиков инстаграма, как он делает свой знаменитый забег рядом с черепахой.

«Не такой уж я и медленный!» — подписал игрок этот ролик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Погба показывал, что таким же образом он обычно добегает до своей машины.

Полузащитник «Ман Юнайтед» не был вызван в сборную Франции из-за травмы. Свободное время Погба проводит в Дубае.

Андрей Санталов.

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