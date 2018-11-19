Болельщики Сенегала довели Мане до слез

Сборная Сенегала сыграла в гостях c Экваториальной Гвинеей в квалификации Кубка наций.



У сенегальского форварда Садьо Мане была возможность сделать счет 2:0, но он упустил голевой момент, после чего его начали освистывать свои же болельщики.



После финального свистка Мане опустился на газон и заплакал. С поля он ушел при помощи партнеров по сборной.