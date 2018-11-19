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16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики Сенегала довели Мане до слез

И это их команда еще победила.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Сенегала сыграла в гостях c Экваториальной Гвинеей в квалификации Кубка наций.

У сенегальского форварда Садьо Мане была возможность сделать счет 2:0, но он упустил голевой момент, после чего его начали освистывать свои же болельщики.

После финального свистка Мане опустился на газон и заплакал. С поля он ушел при помощи партнеров по сборной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Сенегала выиграла 1:0 у Экваториальной Гвинеи и обеспечила первое место в группе А.

Андрей Санталов

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