Команда Иньесты пропустила гол от вратаря на 14-й добавленной минуте

Источник: AP 2018

В японском футболе разгорелись страсти. Матч «Симидзу» — «Виссел Кобе» закончился со счетом 3:3, причем до 87-й минуты команда Андреаса Иньесты и Лукаса Подольски вела 3:1.



Но хозяева сначала отыграли один мяч, а на 14-й добавленной минуте вратарь «Симидзу» Юдзи Рокутан забил после подачи углового.

Вскоре после этого на поле возникла стычка. Бразилец Веллингтон Луис пошел толкаться с тренерами «Симидзу» на скамейке запасных, тут же в конфликт вступили другие игроки обеих команд. Среди активных участников стычки был Подольски.