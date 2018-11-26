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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда Иньесты пропустила гол от вратаря на 14-й добавленной минуте

Удивительная концовка матча.

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Источник: AP 2018

В японском футболе разгорелись страсти. Матч «Симидзу» — «Виссел Кобе» закончился со счетом 3:3, причем до 87-й минуты команда Андреаса Иньесты и Лукаса Подольски вела 3:1.

Но хозяева сначала отыграли один мяч, а на 14-й добавленной минуте вратарь «Симидзу» Юдзи Рокутан забил после подачи углового.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре после этого на поле возникла стычка. Бразилец Веллингтон Луис пошел толкаться с тренерами «Симидзу» на скамейке запасных, тут же в конфликт вступили другие игроки обеих команд. Среди активных участников стычки был Подольски.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге у «Виссела» удалили двух игроков: Веллингтона Луиса и Наоюки Фудзиту, двум игрокам «Симидзу» дали по желтой карточке.

Перед последним туром команда Иньесты занимает 11-е место в чемпионате Японии.

Андрей Санталов

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