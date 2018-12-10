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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Баварии» устроили рождественскую вечеринку

Светская хроника Мюнхена.

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Источник: AP 2018

Футболисты «Баварии» после победы над «Нюрнбергом» отправились на традиционную рождественскую вечеринку. Игроки приехали на нее вместе с женами и подругами.

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На вечеринку пригласили также бывших игроков «Баварии» Луку Тони, Ивицу Олича, Даниэля ван Бюйтена и Мартина Демичелиса.

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«Бавария» после 14 туров занимает третьем место в бундеслиге и отстает от лидирующей «Боруссии» из Дортмунда на 9 очков.

Андрей Санталов

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