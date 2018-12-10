Игроки «Баварии» устроили рождественскую вечеринку
Светская хроника Мюнхена.
Светская хроника Мюнхена.
Футболисты «Баварии» после победы над «Нюрнбергом» отправились на традиционную рождественскую вечеринку. Игроки приехали на нее вместе с женами и подругами.
На вечеринку пригласили также бывших игроков «Баварии» Луку Тони, Ивицу Олича, Даниэля ван Бюйтена и Мартина Демичелиса.
«Бавария» после 14 туров занимает третьем место в бундеслиге и отстает от лидирующей «Боруссии» из Дортмунда на 9 очков.
Андрей Санталов