Игроки «Баварии» устроили рождественскую вечеринку

Источник: AP 2018

Футболисты «Баварии» после победы над «Нюрнбергом» отправились на традиционную рождественскую вечеринку. Игроки приехали на нее вместе с женами и подругами.

На вечеринку пригласили также бывших игроков «Баварии» Луку Тони, Ивицу Олича, Даниэля ван Бюйтена и Мартина Демичелиса.