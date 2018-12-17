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16:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Гризманн вышел на разминку с командой НБА

Игрок «Атлетико» стал гостем «Бруклин Нетс».

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Источник: Reuters

Французский форвард Антуан Гризманн прилетел в США на матч «Бруклина» с «Атлантой».

Перед игрой футболист вышел на разминку с баскетболистами «Нетс».

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Гризманн пообщался с Д’Анджело Расселлом и обменялся с ним майками.

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Накануне полета в США Гризман помог «Атлетико» победить «Вальядолид» 3:2. На счету француза дубль и голевая передача.

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«Бруклин» выдал результативный матч и отгрузил 144 очка «Атланте», пропустив в ответ 127. Д’Анджело Расселл стал самым результативным игроком в этой встрече, он набрал 32 очка.

Андрей Санталов

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