Гризманн вышел на разминку с командой НБА
Игрок «Атлетико» стал гостем «Бруклин Нетс».
Игрок «Атлетико» стал гостем «Бруклин Нетс».
Французский форвард Антуан Гризманн прилетел в США на матч «Бруклина» с «Атлантой».
Перед игрой футболист вышел на разминку с баскетболистами «Нетс».
Гризманн пообщался с Д’Анджело Расселлом и обменялся с ним майками.
Накануне полета в США Гризман помог «Атлетико» победить «Вальядолид» 3:2. На счету француза дубль и голевая передача.
«Бруклин» выдал результативный матч и отгрузил 144 очка «Атланте», пропустив в ответ 127. Д’Анджело Расселл стал самым результативным игроком в этой встрече, он набрал 32 очка.
Андрей Санталов