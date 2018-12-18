«Наверное, это закат карьеры Жозе». Российские ТВ-комментаторы о Моуринью

Комментаторы «Матч ТВ» и «России 1» в своих соцсетях отреагировали на главную новость дня.



«Пример Моуринью характерен. В спорте и в тренерской профессии невозможно жить успехами прошлого. Даже если они настолько значительные, как у Жозе Моуринью.



Недаром ведь говорят, выигрывает команда, проигрывает тренер. А Жозе об этом забыл. И говорил всё последнее время: я, я, я. Нет, не он. Его команды выигрывали. А вот когда его команда стала проигрывать, то он ушёл, а команда осталась.



Наверное, это закат карьеры Жозе. Не думаю, что какой-то топ-клуб согласится его подписать, однако, как бы то ни было, с ним всегда было интересно. Мораль проста: даже если ты The Special one — и таким нужно доказывать в футболе качеством игры и результатом каждый день», — написал Черданцев в инстаграме.