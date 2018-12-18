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18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

«Наверное, это закат карьеры Жозе». Российские ТВ-комментаторы о Моуринью

Кто-то начал снова болеть за «МЮ».

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Источник: Reuters

Комментаторы «Матч ТВ» и «России 1» в своих соцсетях отреагировали на главную новость дня.

«Пример Моуринью характерен. В спорте и в тренерской профессии невозможно жить успехами прошлого. Даже если они настолько значительные, как у Жозе Моуринью.

Недаром ведь говорят, выигрывает команда, проигрывает тренер. А Жозе об этом забыл. И говорил всё последнее время: я, я, я. Нет, не он. Его команды выигрывали. А вот когда его команда стала проигрывать, то он ушёл, а команда осталась.

Наверное, это закат карьеры Жозе. Не думаю, что какой-то топ-клуб согласится его подписать, однако, как бы то ни было, с ним всегда было интересно. Мораль проста: даже если ты The Special one — и таким нужно доказывать в футболе качеством игры и результатом каждый день», — написал Черданцев в инстаграме.

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Владимир Стогниенко согласен решением «МЮ»: «Давно пора. Но, думаю, Жозе в какой-нибудь команде поскромнее еще неплохо поработает».

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Александр Шмурнов обрадовался новости из Манчестера: «Наконец-то! Снова болею за “Манчестер Юнайтед”! Ура!».

После поражения от «Ливерпуля» Шмуров назвал игроков «МЮ» «мешками с дерьмом».

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«Теперь чемпионств в Англии у Моуринью столько же, сколько и увольнений. Бинго», — подметил Тимур Журавель.

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Андрей Санталов

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