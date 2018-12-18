«Наверное, это закат карьеры Жозе». Российские ТВ-комментаторы о Моуринью

Комментаторы «Матч ТВ» и «России 1» в своих соцсетях отреагировали на главную новость дня.
«Пример Моуринью характерен. В спорте и в тренерской профессии невозможно жить успехами прошлого. Даже если они настолько значительные, как у Жозе Моуринью.
Недаром ведь говорят, выигрывает команда, проигрывает тренер. А Жозе об этом забыл. И говорил всё последнее время: я, я, я. Нет, не он. Его команды выигрывали. А вот когда его команда стала проигрывать, то он ушёл, а команда осталась.
Наверное, это закат карьеры Жозе. Не думаю, что
Владимир Стогниенко согласен решением «МЮ»: «Давно пора. Но, думаю, Жозе в
Александр Шмурнов обрадовался новости из Манчестера: «Наконец-то! Снова болею за “Манчестер Юнайтед”! Ура!».
После поражения от «Ливерпуля» Шмуров назвал игроков «МЮ» «мешками с дерьмом».
«Теперь чемпионств в Англии у Моуринью столько же, сколько и увольнений. Бинго», — подметил Тимур Журавель.
Андрей Санталов