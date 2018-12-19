Погба обрадовался, узнав об увольнении Моуринью
И не только он один.
И не только он один.
Игроки «Манчестер Юнайтед» с облегчением встретили новость об отставке Жозе Моуринью. У португальского тренера были испорчены отношения с Полем Погба, Антони Марсьялем, Люком Шоу и другими футболистами.
Погба, узнав об увольнении Моуринью, дал пять всем одноклубникам.
Моуринью часто критиковал Погба, лишил его статуса
По сообщению The Daily Mail чат игроков «Ман Юнайтед» в WhatsApp также состоял из радостных сообщений после новости об увольнении Моуринью.
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