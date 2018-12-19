Погба обрадовался, узнав об увольнении Моуринью

Игроки «Манчестер Юнайтед» с облегчением встретили новость об отставке Жозе Моуринью. У португальского тренера были испорчены отношения с Полем Погба, Антони Марсьялем, Люком Шоу и другими футболистами. Погба, узнав об увольнении Моуринью, дал пять всем одноклубникам.

Моуринью часто критиковал Погба, лишил его статуса вице-капитана команды, а недавно назвал «вирусом» для «МЮ». В последних трех матчах француз не попадал в основной состав.



По сообщению The Daily Mail чат игроков «Ман Юнайтед» в WhatsApp также состоял из радостных сообщений после новости об увольнении Моуринью.



Португальца в «МЮ» сменил Оле-Гуннар Сульшер. Норвежец возглавил команду до конца сезона.



Андрей Санталов