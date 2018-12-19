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15:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба обрадовался, узнав об увольнении Моуринью

И не только он один.

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Источник: Reuters

Игроки «Манчестер Юнайтед» с облегчением встретили новость об отставке Жозе Моуринью. У португальского тренера были испорчены отношения с Полем Погба, Антони Марсьялем, Люком Шоу и другими футболистами.

Погба, узнав об увольнении Моуринью, дал пять всем одноклубникам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Моуринью часто критиковал Погба, лишил его статуса вице-капитана команды, а недавно назвал «вирусом» для «МЮ». В последних трех матчах француз не попадал в основной состав.

По сообщению The Daily Mail чат игроков «Ман Юнайтед» в WhatsApp также состоял из радостных сообщений после новости об увольнении Моуринью.

Португальца в «МЮ» сменил Оле-Гуннар Сульшер. Норвежец возглавил команду до конца сезона.

Андрей Санталов

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