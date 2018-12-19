Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18.12
Болонья0
Милан0
Все события
Фоторепортажи
11Крутые кадры карьеры Виталия Мутко
9Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО. Фото с места событий
18:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Суд обязал игрока «Барселоны» играть в бутсах Adidas

Иначе его ждет штраф в миллион евро.

Наверх
Источник: AFP 2018

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара проиграл в суде компании Adidas. Игрок считал, что действие его контракта с немецкой фирмой завершилось в июне 2018 года и с июля он играл в бутсах Mizuno.

Adidas подал в суд в Амстердаме, где был заключен первый контракт с футболистом в 2011 году, и выиграл дело. Немецкая компания платила игроку за то, что он играл ее бутсах и носил ее одежду, но юрист Рафиньи сообщил суду, что игрок хочет досрочно разорвать контракт, так как Adidas недостаточно поддерживал его, когда Алькантара дважды получал серьезные травмы в 2015-м и 2017-м.

Юрист Рафиньи также сообщил, что Adidas спрятал в контракте пункт о продлении соглашения на 5 лет.

Суд решил, что Рафинья должен платить по 10 тысяч евро в день, каждый раз когда будет появляться не в обуви или одежде Adidas. Максимальная сумма штрафа — миллион евро.

Сам Алькантара недавно выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Но, как сообщил судья, игрок по контракту обязался рекламировать своего спонсора и за пределами футбольного поля, а также в своих социальных сетях.

Андрей Санталов.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Загитова пропустила тренировку перед чемпионатом России
СМИ узнали возможную зарплату Моуринью в мадридском «Реале»
Дальше без Виталия Мутко: в феврале у РФС будет новый президент
Кокорин рассказал, какую книгу должен прочитать каждый россиянин
«Автомобилист» не будет первым. Как закончат год клубы Востока
Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит за Сульшера
«Челси» и «Ювентус» поборются в январе за трансфер Иско
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь