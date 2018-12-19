Суд обязал игрока «Барселоны» играть в бутсах Adidas

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара проиграл в суде компании Adidas. Игрок считал, что действие его контракта с немецкой фирмой завершилось в июне 2018 года и с июля он играл в бутсах Mizuno.



Adidas подал в суд в Амстердаме, где был заключен первый контракт с футболистом в 2011 году, и выиграл дело. Немецкая компания платила игроку за то, что он играл ее бутсах и носил ее одежду, но юрист Рафиньи сообщил суду, что игрок хочет досрочно разорвать контракт, так как Adidas недостаточно поддерживал его, когда Алькантара дважды получал серьезные травмы в 2015-м и 2017-м.



Юрист Рафиньи также сообщил, что Adidas спрятал в контракте пункт о продлении соглашения на 5 лет.



Суд решил, что Рафинья должен платить по 10 тысяч евро в день, каждый раз когда будет появляться не в обуви или одежде Adidas. Максимальная сумма штрафа — миллион евро.



Сам Алькантара недавно выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Но, как сообщил судья, игрок по контракту обязался рекламировать своего спонсора и за пределами футбольного поля, а также в своих социальных сетях.



Андрей Санталов.