Де Брюйне притворился героем фильма «Один дома»

«Ах, декабрь… Самое время посмотреть всей семьей эти замечательные фильмы, не так ли, Кевин», — подписал серию гифок с игроков твиттер «Ман Сити».



Некоторые болельщики «Манчестер Сити» уже обращали внимание на сходство Де Брюйне с актером Маколеем Калкиным, теперь же оно стало еще более очевидным.



Де Брюйне вернулся после травмы в состав «горожан» и забил первый гол в сезоне в матче Кубка лиги с «Лестером».



Андрей Санталов