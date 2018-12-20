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17:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Де Брюйне притворился героем фильма «Один дома»

У звезды «Ман Сити» рождественское настроение.

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Источник: Reuters

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне снялся в коротких роликах для клубных соцсетей. Футболист переоделся героем рождественского фильма «Один дома».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ах, декабрь… Самое время посмотреть всей семьей эти замечательные фильмы, не так ли, Кевин», — подписал серию гифок с игроков твиттер «Ман Сити».

Некоторые болельщики «Манчестер Сити» уже обращали внимание на сходство Де Брюйне с актером Маколеем Калкиным, теперь же оно стало еще более очевидным.

Де Брюйне вернулся после травмы в состав «горожан» и забил первый гол в сезоне в матче Кубка лиги с «Лестером».

Андрей Санталов

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