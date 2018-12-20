Де Брюйне притворился героем фильма «Один дома»
У звезды «Ман Сити» рождественское настроение.
У звезды «Ман Сити» рождественское настроение.
Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне снялся в коротких роликах для клубных соцсетей. Футболист переоделся героем рождественского фильма «Один дома».
«Ах, декабрь… Самое время посмотреть всей семьей эти замечательные фильмы, не так ли, Кевин», — подписал серию гифок с игроков твиттер «Ман Сити».
Некоторые болельщики «Манчестер Сити» уже обращали внимание на сходство Де Брюйне с актером Маколеем Калкиным, теперь же оно стало еще более очевидным.
Де Брюйне вернулся после травмы в состав «горожан» и забил первый гол в сезоне в матче Кубка лиги с «Лестером».
Андрей Санталов