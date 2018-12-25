Болельщики «Унион Берлина» спели на стадионе рождественские песни

Все билеты на рождественскую встречу болельщиков «Унион Берлина» были проданы за несколько часов. 28500 человек собрались на домашнем стадионе команды, чтобы спеть праздничные песни.

Впервые фаны «Униона» так собрались в 2003 году. Дела тогда у клуба шли плохо, команда играла в низших дивизионах Германии. Тем не менее, 89 человек собрались на стадионе, чтобы поддержать «Унион». С каждым годом такие встречи становились все популярнее — и теперь под Рождество на домашнюю арену приходит почти 30 тысяч болельщиков.