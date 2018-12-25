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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Унион Берлина» спели на стадионе рождественские песни

Одна из лучших традиций в футболе.

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Источник: РИА "Новости"

Все билеты на рождественскую встречу болельщиков «Унион Берлина» были проданы за несколько часов. 28500 человек собрались на домашнем стадионе команды, чтобы спеть праздничные песни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые фаны «Униона» так собрались в 2003 году. Дела тогда у клуба шли плохо, команда играла в низших дивизионах Германии. Тем не менее, 89 человек собрались на стадионе, чтобы поддержать «Унион». С каждым годом такие встречи становились все популярнее — и теперь под Рождество на домашнюю арену приходит почти 30 тысяч болельщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мероприятие длится 90 минут — как и футбольный матч. Одной из популярных песен является «O Tannenbaum».

Андрей Санталов

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