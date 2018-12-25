Болельщики «Унион Берлина» спели на стадионе рождественские песни
Одна из лучших традиций в футболе.
Одна из лучших традиций в футболе.
Все билеты на рождественскую встречу болельщиков «Унион Берлина» были проданы за несколько часов. 28500 человек собрались на домашнем стадионе команды, чтобы спеть праздничные песни.
Впервые фаны «Униона» так собрались в 2003 году. Дела тогда у клуба шли плохо, команда играла в низших дивизионах Германии. Тем не менее, 89 человек собрались на стадионе, чтобы поддержать «Унион». С каждым годом такие встречи становились все популярнее — и теперь под Рождество на домашнюю арену приходит почти 30 тысяч болельщиков.
Мероприятие длится 90 минут — как и футбольный матч. Одной из популярных песен является «O Tannenbaum».
Андрей Санталов