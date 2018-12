Болельщики «Ливерпуля» придумали песню про ван Дейка

У фанов «Ливерпуля» появилась новая популярная песня — про защитника Виргила ван Дейка, который был куплен у «Саутгемптона» за 75 млн фунтов.



Ливерпульские болельщики переделали известную композицию группы The Pogues «Dirty Old Town», придумав такие слова:



«He’s our centre-half,

He’s our number four,

Watch him defend

And we watch him score.

He can pass the ball,

Calm as you like,

He’s Virgil van Dijk,

He’s Virgil van Dijk!



Впервые о песне стало известно в конце октября. А вот так фаны «Ливерпуля» пели ее в Париже перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ».