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17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Ливерпуля» придумали песню про ван Дейка

Это хит.

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Источник: Reuters

У фанов «Ливерпуля» появилась новая популярная песня — про защитника Виргила ван Дейка, который был куплен у «Саутгемптона» за 75 млн фунтов.

Ливерпульские болельщики переделали известную композицию группы The Pogues «Dirty Old Town», придумав такие слова:

«He’s our centre-half,
He’s our number four,
Watch him defend
And we watch him score.
He can pass the ball,
Calm as you like,
He’s Virgil van Dijk,
He’s Virgil van Dijk!

Впервые о песне стало известно в конце октября. А вот так фаны «Ливерпуля» пели ее в Париже перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Во время загрузки произошла ошибка.

За тур до конца первого круга «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с отрывом 4 очка от «Манчестер Сити». При этом команда Юргена Клоппа пропустила лишь 7 голов в 18 матчах — в этом большая заслуга и голландского защитника ван Дейка.

Андрей Санталов.

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