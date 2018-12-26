Болельщики «Ливерпуля» придумали песню про ван Дейка
Это хит.
Это хит.
У фанов «Ливерпуля» появилась новая популярная песня — про защитника Виргила ван Дейка, который был куплен у «Саутгемптона» за 75 млн фунтов.
Ливерпульские болельщики переделали известную композицию группы The Pogues «Dirty Old Town», придумав такие слова:
«He’s our
He’s our number four,
Watch him defend
And we watch him score.
He can pass the ball,
Calm as you like,
He’s Virgil van Dijk,
He’s Virgil van Dijk!
Впервые о песне стало известно в конце октября. А вот так фаны «Ливерпуля» пели ее в Париже перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ».
За тур до конца первого круга «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с отрывом 4 очка от «Манчестер Сити». При этом команда Юргена Клоппа пропустила лишь 7 голов в 18 матчах — в этом большая заслуга и голландского защитника ван Дейка.
Андрей Санталов.