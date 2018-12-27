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13:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Эмери пнул бутылку и попал в болельщика «Брайтона»

Тренер «Арсенала» сразу извинился.

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Источник: AP 2018

Унаи Эмери был недоволен ходом матча с «Брайтоном». Игра завершилась вничью 1:1, и с финальным свистком главный тренер «Арсенала» пнул бутылку с водой и случайно попал в болельщика хозяев.

Эмери сразу подошел извиниться, и его извинения были приняты.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я был расстроен тем, как мы действовали в последние минуты. Пнул бутылку несильно, но она все же попала в болельщика, и я извинился», — сказал Эмери после матча.

Главный арбитр матча не стал включать этот инцидент в протокол.

«Арсенал» остался на 5-м месте после первого круга в чемпионате Англии. «Канониры» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков, а от зоны Лиги чемпионов — на два очка.

Андрей Санталов

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