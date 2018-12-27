Эмери пнул бутылку и попал в болельщика «Брайтона»
Тренер «Арсенала» сразу извинился.
Тренер «Арсенала» сразу извинился.
Унаи Эмери был недоволен ходом матча с «Брайтоном». Игра завершилась вничью 1:1, и с финальным свистком главный тренер «Арсенала» пнул бутылку с водой и случайно попал в болельщика хозяев.
Эмери сразу подошел извиниться, и его извинения были приняты.
«Я был расстроен тем, как мы действовали в последние минуты. Пнул бутылку несильно, но она все же попала в болельщика, и я извинился», — сказал Эмери после матча.
Главный арбитр матча не стал включать этот инцидент в протокол.
«Арсенал» остался на 5-м месте после первого круга в чемпионате Англии. «Канониры» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков, а от зоны Лиги чемпионов — на два очка.
Андрей Санталов