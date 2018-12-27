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16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший судья АПЛ: Салах должен пропустить два матча из-за симуляции

Египтянин слишком легко упал в штрафной.

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Источник: Reuters

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах реализовал пенальти в матче с «Ньюкаслом» (4:0). Судья Грэм Скотт показал на точку после того, как египтянин упал в штрафной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший арбитр АПЛ Марк Халси считает, что лига должна дисквалифицировать Салаха на два матча за симуляцию.

«Защитник “Ньюкасла” Пол Дамметт положил руку на плечо Салаха, но Мохамеду не стоило так падать, это дайвинг.

Ньяссе и Лансини получили по два матча дисквалификации в прошлом сезоне за то, что обманули арбитра. Салах упал на газон так же легко, как и они, поэтому его следует наказать так же», — заявил Халси.

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэл Бенитес тоже был недоволен решением судьи в матче.

«Этот сомнительный пенальти все изменил, и теперь я должен объяснять, почему мы пропустили 4 гола», — сказал испанец.

Андрей Санталов

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