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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

В Италии тренер ударил соперника головой в лицо

Страсти в серии С.

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Луккезе» — «Алессандрия» в третьем по силе дивизионе Италии закончился дракой тренеров. Хозяева сравняли счет на 90-й минуте (2:2), после чего на поле и за его пределами вспыхнули страсти.

Джанкарло Фаварин в добавленное время подошел к помощнику главного тренера соперника Гаэтано Манчино и ударил его головой в лицо.

За это, а также за указание своему игроку сломать ногу сопернику, Фаварин был дисквалифицирован дисциплинарной комиссией лиги на 5 месяцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

60-летний Фаварин извинился за инцидент, но в свое оправдание сообщил, что его оскорбляли и провоцировали весь матч.

Пострадавший тренер за действия оскорбительного характера наказан дисквалификацией на два матча.

Андрей Санталов

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