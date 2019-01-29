В Италии тренер ударил соперника головой в лицо

Матч «Луккезе» — «Алессандрия» в третьем по силе дивизионе Италии закончился дракой тренеров. Хозяева сравняли счет на 90-й минуте (2:2), после чего на поле и за его пределами вспыхнули страсти.



Джанкарло Фаварин в добавленное время подошел к помощнику главного тренера соперника Гаэтано Манчино и ударил его головой в лицо.



За это, а также за указание своему игроку сломать ногу сопернику, Фаварин был дисквалифицирован дисциплинарной комиссией лиги на 5 месяцев.