Джеко плюнул в судью в Кубке Италии

Форвард «Ромы» Эдин Джеко не сдержался в ¼ финала Кубка Италии. Босниец вышел во втором тайме в матче с «Фиорентиной» при счете 1:3. На 72-й минуте Джеко возмутился решением судьи Джанлуки Маньяниелло и плюнул в него. В ответ нападающий «Ромы» был удален.

Джеко теперь ждет длительная дисквалификация, но распространяться она будет только на Кубок Италии.



В сентябре вингер «Ювентуса» Дуглас Коста плюнул в игрока «Сассуоло» и получил бан на 4 матча. Джеко может быть дисквалифицирован на более долгий срок, поскольку плюнул в арбитра.



«Рома» в итоге проиграла" «Фиорентине» 1:7.



Андрей Санталов