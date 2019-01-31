Джеко плюнул в судью в Кубке Италии
Его ждет дисквалификация.
Его ждет дисквалификация.
Форвард «Ромы» Эдин Джеко не сдержался в ¼ финала Кубка Италии. Босниец вышел во втором тайме в матче с «Фиорентиной» при счете 1:3.
На 72-й минуте Джеко возмутился решением судьи Джанлуки Маньяниелло и плюнул в него. В ответ нападающий «Ромы» был удален.
Джеко теперь ждет длительная дисквалификация, но распространяться она будет только на Кубок Италии.
В сентябре вингер «Ювентуса» Дуглас Коста плюнул в игрока «Сассуоло» и получил бан на 4 матча. Джеко может быть дисквалифицирован на более долгий срок, поскольку плюнул в арбитра.
«Рома» в итоге проиграла" «Фиорентине» 1:7.
Андрей Санталов