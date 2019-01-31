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12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Джеко плюнул в судью в Кубке Италии

Его ждет дисквалификация.

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Источник: AP 2019

Форвард «Ромы» Эдин Джеко не сдержался в ¼ финала Кубка Италии. Босниец вышел во втором тайме в матче с «Фиорентиной» при счете 1:3.

На 72-й минуте Джеко возмутился решением судьи Джанлуки Маньяниелло и плюнул в него. В ответ нападающий «Ромы» был удален.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джеко теперь ждет длительная дисквалификация, но распространяться она будет только на Кубок Италии.

В сентябре вингер «Ювентуса» Дуглас Коста плюнул в игрока «Сассуоло» и получил бан на 4 матча. Джеко может быть дисквалифицирован на более долгий срок, поскольку плюнул в арбитра.

«Рома» в итоге проиграла" «Фиорентине» 1:7.

Андрей Санталов

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