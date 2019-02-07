Болельщик «Марселя» разбивает телевизор после каждого поражения команды

«Задача — порадовать людей, даже если для этого приходится разбивать телевизор. Это снимает стресс у людей. Каждому хочется в такие моменты сломать телевизор. Думаю, люди видят себя во мне. Я должен себя сдерживать, чтобы не разбить технику еще во время матча, так что мои эмоции не наигранные», — сообщил Хенни BBC.

Хенни разбил уже 26 телевизоров. По его словам, ему приходится непросто, потому что каждый раз он покупает новый за свои деньги, а один телевизор стоит минимум 400 евро.



Обычно Хенни делал видеоблог о матчах «Марселя», но прошлой весной разбил ТВ после «очень плохого поражения» от «ПСЖ».



«Тогда я совсем потерял голову. Я разбил экран, и это видео стало популярным в интернете», — сообщил француз.



В этом сезоне «Марсель» проиграл 9 матчей в чемпионате Франции. По словам Хенни, иногда он разбивает экран даже после ничьих со слабыми командами.



Андрей Санталов