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17:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Марселя» разбивает телевизор после каждого поражения команды

Так и разориться недолго.

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Источник: Reuters

Видеоблогер Мохаммед Хенни необычно справляется со стрессом после поражения любимой команды. Когда его «Марсель» проигрывает, Хенни… разбивает телевизор.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Задача — порадовать людей, даже если для этого приходится разбивать телевизор. Это снимает стресс у людей. Каждому хочется в такие моменты сломать телевизор. Думаю, люди видят себя во мне. Я должен себя сдерживать, чтобы не разбить технику еще во время матча, так что мои эмоции не наигранные», — сообщил Хенни BBC.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хенни разбил уже 26 телевизоров. По его словам, ему приходится непросто, потому что каждый раз он покупает новый за свои деньги, а один телевизор стоит минимум 400 евро.

Обычно Хенни делал видеоблог о матчах «Марселя», но прошлой весной разбил ТВ после «очень плохого поражения» от «ПСЖ».

«Тогда я совсем потерял голову. Я разбил экран, и это видео стало популярным в интернете», — сообщил француз.

В этом сезоне «Марсель» проиграл 9 матчей в чемпионате Франции. По словам Хенни, иногда он разбивает экран даже после ничьих со слабыми командами.

Андрей Санталов

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