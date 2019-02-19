Футболист задержан за вождение в нетрезвом виде
Уверяет, что спасался от бандитов.
Уверяет, что спасался от бандитов.
Форвард «Сток Сити» Сайдо Берахино попал в неприятную ситуацию в ночь с воскресенья на понедельник. Футболиста задержала полиция, ему предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде.
Сам игрок при этом заявил, что он спасался от банды, которая отняла у него часы и хотела отобрать машину.
В три часа ночи полицейские приехали по вызову к ресторану VQ и заметили отъезжающую машину. Берахино вскоре был задержан и допрошен.
Нападающий «Сток Сити» должен был выйти за дубль в понедельник вечером, но не попал в заявку на матч. Клуб теперь планирует продать игрока в ближайшее трансферное окно.
Андрей Санталов