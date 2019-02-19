Футболист задержан за вождение в нетрезвом виде

Форвард «Сток Сити» Сайдо Берахино попал в неприятную ситуацию в ночь с воскресенья на понедельник. Футболиста задержала полиция, ему предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде.



Сам игрок при этом заявил, что он спасался от банды, которая отняла у него часы и хотела отобрать машину.