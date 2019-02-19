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19:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист задержан за вождение в нетрезвом виде

Уверяет, что спасался от бандитов.

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Источник: Reuters

Форвард «Сток Сити» Сайдо Берахино попал в неприятную ситуацию в ночь с воскресенья на понедельник. Футболиста задержала полиция, ему предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде.

Сам игрок при этом заявил, что он спасался от банды, которая отняла у него часы и хотела отобрать машину.

Во время загрузки произошла ошибка.

В три часа ночи полицейские приехали по вызову к ресторану VQ и заметили отъезжающую машину. Берахино вскоре был задержан и допрошен.

Нападающий «Сток Сити» должен был выйти за дубль в понедельник вечером, но не попал в заявку на матч. Клуб теперь планирует продать игрока в ближайшее трансферное окно.

Андрей Санталов

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