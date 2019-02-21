Марсьяль открыто извинился перед невестой
Ранее игрока «МЮ» обвиняли в измене.
Ранее игрока «МЮ» обвиняли в измене.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль написал пост в инстаграме, где извинился перед невестой Мелани да Круз.
По сообщению Daily Star, Марсьяль переспал с моделью Маликой Семичи в июле 2018-го, когда его невеста была на 8-м месяце беременности.
«Я хотел бы извиниться перед родными, моей прекрасной семьей и особенно перед моей невестой за ту боль, которую я причинил в последние месяцы! Я ошибался и приношу извинения. Больше такого не повторится», — написал Марсьяль.
В июле 2018-го у Марсьяля и Мелани родилась сын Сван. У футболиста также есть дочь Пейтон от подруги детства Саманты Жаклине.
В этом сезоне Марсьяль 11 голов за «Ман Юнайтед» в 28 матчах в разных турнирах. Недавно форвард подписал новое соглашение с клубом, оно рассчитано до лета 2024 года.
Андрей Санталов