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12:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Марсьяль открыто извинился перед невестой

Ранее игрока «МЮ» обвиняли в измене.

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль написал пост в инстаграме, где извинился перед невестой Мелани да Круз.

По сообщению Daily Star, Марсьяль переспал с моделью Маликой Семичи в июле 2018-го, когда его невеста была на 8-м месяце беременности.

«Я хотел бы извиниться перед родными, моей прекрасной семьей и особенно перед моей невестой за ту боль, которую я причинил в последние месяцы! Я ошибался и приношу извинения. Больше такого не повторится», — написал Марсьяль.

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В июле 2018-го у Марсьяля и Мелани родилась сын Сван. У футболиста также есть дочь Пейтон от подруги детства Саманты Жаклине.

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В этом сезоне Марсьяль 11 голов за «Ман Юнайтед» в 28 матчах в разных турнирах. Недавно форвард подписал новое соглашение с клубом, оно рассчитано до лета 2024 года.

Андрей Санталов

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