В США сыграли самый холодный матч в истории МЛС
В начале игры было минус 7.
В начале игры было минус 7.
«Колорадо» и «Портленд» сыграли в необычном матче. Впервые в истории МЛС команды начали игру при температуре минус 7,7 по Цельсию. Предыдущий рекорд — минус 7,2 — был установлен в Миннесоте в марте 2017-го.
Встреча в Денвере прошла на заснеженном поле, но погодные условия не помешали командам забить 6 голов на двоих.
«Колорадо» еще в первом тайме остался вдесятером (потребовалось вмешательство VAR) и к концу матча проигрывал 2:3, но все сумел уйти от поражения.
Андрей Санталов