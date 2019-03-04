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17:12 (мск), источник: Sportmail.ru

В США сыграли самый холодный матч в истории МЛС

В начале игры было минус 7.

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Источник: AFP 2019

«Колорадо» и «Портленд» сыграли в необычном матче. Впервые в истории МЛС команды начали игру при температуре минус 7,7 по Цельсию. Предыдущий рекорд — минус 7,2 — был установлен в Миннесоте в марте 2017-го.

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Встреча в Денвере прошла на заснеженном поле, но погодные условия не помешали командам забить 6 голов на двоих.

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«Колорадо» еще в первом тайме остался вдесятером (потребовалось вмешательство VAR) и к концу матча проигрывал 2:3, но все сумел уйти от поражения.

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Андрей Санталов

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