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16:10 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии фанат, ударивший футболиста, сел в тюрьму на 14 недель

А еще он 10 лет не сможет посмотреть футбол вживую.

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Источник: Reuters

В Бирмингеме прошло заседание суда по делу об атаке полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. 10 марта в дерби с «Бирмингемом» игрока прямо на футбольном поле ударил выбежавший фанат.

Суд наказал нарушителя Пола Митчелла 14 неделями тюрьмы, пожизненным запретом на посещение матчей «Бирмингема» и 10-летним запретом на посещение любых футбольных матчей. Также фанат выплатит 100 фунтов компенсации за причиненный ущерб Грилишу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам футболист сказал, что ему повезло, ведь в руках нападавшего могло быть какое-нибудь оружие. Грилиш, несмотря на инцидент с фанатом, забил победный гол в бирмингемском дерби.

Андрей Санталов

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