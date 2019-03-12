В Англии фанат, ударивший футболиста, сел в тюрьму на 14 недель

В Бирмингеме прошло заседание суда по делу об атаке полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. 10 марта в дерби с «Бирмингемом» игрока прямо на футбольном поле ударил выбежавший фанат.



Суд наказал нарушителя Пола Митчелла 14 неделями тюрьмы, пожизненным запретом на посещение матчей «Бирмингема» и 10-летним запретом на посещение любых футбольных матчей. Также фанат выплатит 100 фунтов компенсации за причиненный ущерб Грилишу.