Роналду плавает в бассейне и позирует в трусах
Криштиану восстанавливается от травмы.
Криштиану восстанавливается от травмы.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пока не играет, но не забывает о своих болельщиках. Португалец показал в инстаграме (там на него подписано 160 млн человек), как плавает в бассейне, и сфотографировался в боксерах.
Роналду получил травму мышц бедра в матче за сборную Португалии и выбыл на неопределенный срок. Участие игрока в матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Аякса» 10 апреля пока под вопросом. Вот так Криштиану восстанавливается после повреждения ноги.
В этом сезоне Роналду забил 24 гола и отдал 12 передач в 36 матчах во всех турнирах.
Андрей Санталов