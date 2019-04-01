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17:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду плавает в бассейне и позирует в трусах

Криштиану восстанавливается от травмы.

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Источник: Instagram Криштиану Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пока не играет, но не забывает о своих болельщиках. Португалец показал в инстаграме (там на него подписано 160 млн человек), как плавает в бассейне, и сфотографировался в боксерах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду получил травму мышц бедра в матче за сборную Португалии и выбыл на неопределенный срок. Участие игрока в матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Аякса» 10 апреля пока под вопросом. Вот так Криштиану восстанавливается после повреждения ноги.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Роналду забил 24 гола и отдал 12 передач в 36 матчах во всех турнирах.

Андрей Санталов

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