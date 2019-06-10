Президент Турции стал свидетелем на свадьбе Озила (фото)
До этого фото Месута с Эрдоганом вызвало скандал.
До этого фото Месута с Эрдоганом вызвало скандал.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сыграл свадьбу в Турции. На церемонию 30-летний футболист пригласил президента страны Реджепа Эрдогана, который выступил в роли свидетеля.
В прошлом году фотографии Озила с Эрдоганом перед ЧМ-2018 вызвало критику в немецком интернете. В итоге игрок завершил карьеру в сборной Германии, заявив, что столкнулся с расизмом и неуважением.
«Когда мы выигрываем я немец, а когда проигрываем, то я становлюсь иммигрантом», — сказал Озил.
Озил женился на бывшей Мисс Турции Амине Гюлсе. Пара начала встречаться в 2017-м и объявила о помолвке в июне 2018-го.
Эрдоган часто посещает свадьбы знаменитостей в Турции, особенно в предвыборный период. Сейчас в Стамбуле готовятся к перевыборам мэра города.
Андрей Санталов