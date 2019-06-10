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17:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент Турции стал свидетелем на свадьбе Озила (фото)

До этого фото Месута с Эрдоганом вызвало скандал.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сыграл свадьбу в Турции. На церемонию 30-летний футболист пригласил президента страны Реджепа Эрдогана, который выступил в роли свидетеля.

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В прошлом году фотографии Озила с Эрдоганом перед ЧМ-2018 вызвало критику в немецком интернете. В итоге игрок завершил карьеру в сборной Германии, заявив, что столкнулся с расизмом и неуважением.

«Когда мы выигрываем я немец, а когда проигрываем, то я становлюсь иммигрантом», — сказал Озил.

Озил женился на бывшей Мисс Турции Амине Гюлсе. Пара начала встречаться в 2017-м и объявила о помолвке в июне 2018-го.

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Эрдоган часто посещает свадьбы знаменитостей в Турции, особенно в предвыборный период. Сейчас в Стамбуле готовятся к перевыборам мэра города.

Андрей Санталов

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