Президент Турции стал свидетелем на свадьбе Озила (фото)

В прошлом году фотографии Озила с Эрдоганом перед ЧМ-2018 вызвало критику в немецком интернете. В итоге игрок завершил карьеру в сборной Германии, заявив, что столкнулся с расизмом и неуважением.



«Когда мы выигрываем я немец, а когда проигрываем, то я становлюсь иммигрантом», — сказал Озил.



Озил женился на бывшей Мисс Турции Амине Гюлсе. Пара начала встречаться в 2017-м и объявила о помолвке в июне 2018-го.