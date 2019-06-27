«Реал» представил гостевую форму в рэп-клипе (видео)

Мадридский «Реал» показал, в какой форме будет выступать в новом сезоне. В презентации поучаствовали Серхио Рамос, Карим Бензема, Марсело, а также рэперы Деном, Икки и Анита Куриба.



Чтобы представить новую форму от Adidas, «Реал» снял музыкальный клип.