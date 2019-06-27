«Реал» представил гостевую форму в рэп-клипе (видео)
Бензема смотрится весьма органично.
Бензема смотрится весьма органично.
Мадридский «Реал» показал, в какой форме будет выступать в новом сезоне. В презентации поучаствовали Серхио Рамос, Карим Бензема, Марсело, а также рэперы Деном, Икки и Анита Куриба.
Чтобы представить новую форму от Adidas, «Реал» снял музыкальный клип.
Концепция новой формы — поддержка болельщиков «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» во время сезона, когда был выигран 10-й Кубок чемпионов, поэтому на футболках изображены волны. Слоган этой кампании — «Пошуми!».
Андрей Санталов