Бербатов спас дочь от летящего мяча (видео)
Трюк от болгарского волшебника.
Трюк от болгарского волшебника.
Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов показал свои подписчикам в инстаграме, что его техника никуда не делась и после завершения карьеры. Болгарский футболист ловко спас дочь от летящего мяча.
Ранее Бербатов поучаствовал в популярном Botle Cap Challenge. И этот ролик стоит досмотреть до конца.
Бербатов в составе «Ман Юнайтед» дважды побеждал в АПЛ, также он является лучшим бомбардиром в истории сборной Болгарии (48 голов)
Андрей Санталов