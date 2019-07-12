Бербатов спас дочь от летящего мяча (видео)

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов показал свои подписчикам в инстаграме, что его техника никуда не делась и после завершения карьеры. Болгарский футболист ловко спас дочь от летящего мяча.