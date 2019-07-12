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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Бербатов спас дочь от летящего мяча (видео)

Трюк от болгарского волшебника.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов показал свои подписчикам в инстаграме, что его техника никуда не делась и после завершения карьеры. Болгарский футболист ловко спас дочь от летящего мяча.

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Ранее Бербатов поучаствовал в популярном Botle Cap Challenge. И этот ролик стоит досмотреть до конца.

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Бербатов в составе «Ман Юнайтед» дважды побеждал в АПЛ, также он является лучшим бомбардиром в истории сборной Болгарии (48 голов)

Андрей Санталов

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