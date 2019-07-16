Месси продолжает отдыхать на Карибах (фото)
«Барса» пока тренируется без Лео.
«Барса» пока тренируется без Лео.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжает радовать своих болельщиков фотографиями из отпуска. Аргентинец вместе с семьей отдыхает после долгого сезона на Карибах.
Интересно, что здесь же, на островах Антигуа и Барбуда Месси провел медовый месяц после свадьбы с Антонеллой Рокуццо летом 2017 года.
Сейчас вместе с Лео и Антонеллой на Карибы полетели трое детей: 6-летний Тиаго, 3-летний Матео и однолетний Чиро.
«Барселона» уже начала готовиться к новому сезону, пока в команде нет Месси, который отдыхает после Кубка Америки, но уже есть звездные новички: Антуан Гризманн и Френки де Йонг.
Андрей Санталов