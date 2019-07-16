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13:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси продолжает отдыхать на Карибах (фото)

«Барса» пока тренируется без Лео.

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Источник: AP 2019

Капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжает радовать своих болельщиков фотографиями из отпуска. Аргентинец вместе с семьей отдыхает после долгого сезона на Карибах.

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Интересно, что здесь же, на островах Антигуа и Барбуда Месси провел медовый месяц после свадьбы с Антонеллой Рокуццо летом 2017 года.

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Сейчас вместе с Лео и Антонеллой на Карибы полетели трое детей: 6-летний Тиаго, 3-летний Матео и однолетний Чиро.

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«Барселона» уже начала готовиться к новому сезону, пока в команде нет Месси, который отдыхает после Кубка Америки, но уже есть звездные новички: Антуан Гризманн и Френки де Йонг.

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Андрей Санталов

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