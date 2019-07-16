Игрок «Барселоны» показал новый способ тренировки (фото)
Ему помогла жена.
Ему помогла жена.
Полузащитник «Барсы» Иван Ракитич разместил в инстаграме акробатическое фото — хорват на вытянутых руках и ногах держал в воздухе свою жену Ракель.
«Еще один вид тренировки», — подписал картинку Ракитич.
В этом же посте семья Ракитича показала, как можно отжиматься и приседать в паре.
Полузащитник сборной Хорватии уже приступил к тренировкам и в своем клубе.
И поприветствовал звездного новичка «Барсы» Антуана Гризманна.
Андрей Санталов