Игрок «Барселоны» показал новый способ тренировки (фото)

Полузащитник «Барсы» Иван Ракитич разместил в инстаграме акробатическое фото — хорват на вытянутых руках и ногах держал в воздухе свою жену Ракель. «Еще один вид тренировки», — подписал картинку Ракитич.

В этом же посте семья Ракитича показала, как можно отжиматься и приседать в паре.



Полузащитник сборной Хорватии уже приступил к тренировкам и в своем клубе.