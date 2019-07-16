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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Барселоны» показал новый способ тренировки (фото)

Ему помогла жена.

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Источник: AP 2019

Полузащитник «Барсы» Иван Ракитич разместил в инстаграме акробатическое фото — хорват на вытянутых руках и ногах держал в воздухе свою жену Ракель.

«Еще один вид тренировки», — подписал картинку Ракитич.

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В этом же посте семья Ракитича показала, как можно отжиматься и приседать в паре.

Полузащитник сборной Хорватии уже приступил к тренировкам и в своем клубе.

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И поприветствовал звездного новичка «Барсы» Антуана Гризманна.

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Андрей Санталов

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