Игроки «Ньюкасла» поучаствовали в уличной драке (фото)
Прямо перед вылетом в Китай.
Прямо перед вылетом в Китай.
Футболисты" Ньюкасла" Джонджо Шелви и Карл Дарлоу стали участниками уличной драки в городе Морпет (Англия). Игроки в тот день играли в гольф, затем отправились в местный паб.
В три часа ночи у Шелви возник конфликт в пиццерии, где его назвали «лысым м… ком». В ответ Джонджо сказал: «Возвращайся в свой сельский дом, крестьянин».
В итоге на улице завязалась драка, в которой поучаствовал не только Шелви, но и его одноклубник Дарлоу, добивавший лежащего ногой.
Конфликт разрешился без участия полиции.
Инцидент случился за 10 часов до вылета «Ньюкасла» в Китай на предсезонный турнир. Дарлоу и Шелви вышли в старте на матч с «Вулверхэмптоном» — игра закончилась поражением «Ньюкасла» 0:4.
Андрей Санталов