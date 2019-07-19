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15:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Ньюкасла» поучаствовали в уличной драке (фото)

Прямо перед вылетом в Китай.

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты" Ньюкасла" Джонджо Шелви и Карл Дарлоу стали участниками уличной драки в городе Морпет (Англия). Игроки в тот день играли в гольф, затем отправились в местный паб.

В три часа ночи у Шелви возник конфликт в пиццерии, где его назвали «лысым м… ком». В ответ Джонджо сказал: «Возвращайся в свой сельский дом, крестьянин».

В итоге на улице завязалась драка, в которой поучаствовал не только Шелви, но и его одноклубник Дарлоу, добивавший лежащего ногой.

Конфликт разрешился без участия полиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент случился за 10 часов до вылета «Ньюкасла» в Китай на предсезонный турнир. Дарлоу и Шелви вышли в старте на матч с «Вулверхэмптоном» — игра закончилась поражением «Ньюкасла» 0:4.

Андрей Санталов

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