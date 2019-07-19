Игроки «Ньюкасла» поучаствовали в уличной драке (фото)

Футболисты" Ньюкасла" Джонджо Шелви и Карл Дарлоу стали участниками уличной драки в городе Морпет (Англия). Игроки в тот день играли в гольф, затем отправились в местный паб.



В три часа ночи у Шелви возник конфликт в пиццерии, где его назвали «лысым м… ком». В ответ Джонджо сказал: «Возвращайся в свой сельский дом, крестьянин».



В итоге на улице завязалась драка, в которой поучаствовал не только Шелви, но и его одноклубник Дарлоу, добивавший лежащего ногой.



Конфликт разрешился без участия полиции.