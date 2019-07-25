Вратарь «Ливерпуля» пропустил гол после грубой ошибки (видео)
Клопп ждет Алиссона.
Клопп ждет Алиссона.
«Ливерпуль» завершил турне по США матчем против «Спортинга» (2:2). Уже на 4-й минуте английская команда пропустила
«Ливерпуль» ответил на это голами Дивока Ориги и Джорджиньо Вейналдума, но Фернандеш во втором тайме организовал еще один мяч в ворота Миньоле.
Интересно, что к Бруну проявляют интерес и сам «Ливерпуль», и «Манчестер Юнайтед».24-летний полузащитник в прошлом сезоне забил 20 голов и отдал 13 передач в 33 матчах чемпионата Португалии.
Миньоле и раньше грубо ошибался в ворота «Ливерпуля», с приходом бразильца Алиссона он стал вторым вратарем. После Кубка Америки Алиссон находится в отпуске, поэтому Юрген Клопп выпускает 30-летнего бельгийца.
Из трех матчей в США «Ливерпуль» проиграл два («Борусси» Д и «Севилье») и сыграл вничью со «Спортингом».
Андрей Санталов